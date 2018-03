EESTI LAUL 2018: Pane kogu vaba raha just selle laulu peale!

Mida seni teame? Teame seda, millised olid mõlemas poolfinaalis žürii neli lemmikut. Esimeses poolfinaalis osutusid kõik neli ka edasipääsejateks, mis tähendab, et neil oli olemas ka rahva tugi: need olid Elina Netšajeva, Stig Rästa, Iiris ja Sibyl Vane. Teises poolfinaalis osutusid žürii ja rahva arvamused pisut erinevateks: žürii eelistas seal Frankie Animali, Nikat, Evestust ja Girls in Pearlsi, ent kaksikõed Maarid (Girls in Pearls) rahva seas populaarseks ei osutunud ning jäid finaalist sootuks välja. Nende asemel tuli poolfinaali esinelikusse hoopis Karl Kristjan & Karl Killing feat. Wateva looga „Young”, mis tähendab, et see lugu pidi rahva seas olema väga popp. Lisaks sellele hääletati mõlema poolfinaali teises voorus finaali üks lugu, mis esinelikusse ei pääsenud – esimeses poolfinaalis oli selleks Vajé „Laura (Walk with Me)”, teises Gerli Padari ja Eliis Pärna „Sky”. See tähendab, et ka neil lauludel oli rahva seas keskmisest kõrgem toetus, kuivõrd poolfinaalide teine voor koosnes ainult rahvahääletusest ning žürii valikud seal enam midagi ei mõjutanud.

Veel viis panust, mis kindlasti enne laupäeva teha

Ülejäänud kategooriatest on samuti võimalik endale väga mõnusaid väärtusi leida. H2H kategoorias on näiteks väga head koefitsiendid Iirise „Drop That Boogie’l” Nika „Knock Knocki” vastu (Iirise koef 1,85), samuti on Iirise koef väga ilus ka Frankie Animali „Misty” vastu (1,85). „Misty” on küll suurepärane laul ning teenib ilmselt žüriilt ka igati kenad punktid, ent on väheusutav, et ta laiemale rahvale nii hästi peale läheb.

Lisaks saab eraldi ennustada ka seda, kes saab enim punkte kohtunikelt ning kes telehääletusega. Mõlemas vallas on mõistagi suursoosikuks Netšajeva – žürii seas on tema koefitsiendiks 1,35, rahva seas 1,25. Mõlemad panused annavad väga hea väärtuse. Viimaseks nõuandeks on H2H Karl Kristjan & Karl Killing feat. Wateva loo „Young” ja Vajé „Laura (Walk with Me)” vahel – selles vastasseisus on „Youngi” koefitsient 1,80 ning tundub, et rahvale läks just see laul tunduvalt paremini peale.