Dokumentaalfilmis leidus mitmeid sarnaseid elemente ka Eesti tantsumuusikakultuuri algusaegadega: Nõukogude Liidu järgselt sõpruskonna ümber tekkinud subkultuur, pidude korraldamine kokkukraabitud materjalist ja tehnikast ning sõnulseletamatu «kosmoses hõljumise tunne». Vene dokfilmi tegijale esitati muuhulgas küsimus, et mis on juhtunud Vene peoskeenega. Missugune on see tänapäeval? Ebaledes vastas režissöör, et mitte selline nagu varem – vaba ja metsik. Lääs on n-ö peale tulnud.