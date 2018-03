Collegium Musicale esitab Kreekas Arvo Pärdi teost «Aadama itk»

Tallinnas tegutsev Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale (www.collegiummusicale.ee) on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming (Arvo Pärt, Veljo Tormis, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Tõnu Kõrvits jt). Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme. Koori eesmärk on pakkuda kõrgetasemelisi muusikaelamusi nii Eestis kui väljaspool.