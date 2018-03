Tallinnas etendub tunnustatud Jaapani lavastaja Un Yamada lavastus «one◆piece»

Lavastuse koreograafiast on tunda autori tugevat ja enesekindlat iseloomu, mis kõnetab kõiki olenemata eelnevatest teadmistest tantsukunstist. See on kaunis kombinatsioon kaasaegsest tantsust ja klassikalisest balletist, mille pilkupüüdva koreograafia taga on traagiline lugu. Näoilmed, tehnika, tantsijate vaheline keemia ning Un Yamada koreograafia teevad lavastusest unustamatu teose.