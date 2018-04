Rahvariides paraadkultuur

Kui Tallinna Kunstihoones on praegu vabariigi juubelile pühendatud kuraatorinäitus «Riik ei ole kunstiteos», siis Riia vanalinnas asuvas olulises näitusepaigas Riga Art Space on väljas sama temaatikaga «Cilme» («Päritolu»). Võib öelda, et julgelt üle poole seal eksponeeritud kunstnikest lähtub oma teostes väga otseses mõttes rahvariiete motiividest. Näeme lavastatud fotosid Läti rahvariideid kandvatest naistest, tanukujulist valgustit, rahvusliku mustriga käpikutest koosnevat installatsiooni. Kirivöösid, millesse on kootud tänapäevased sõnumikandjad – pikselid.