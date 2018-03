Esmaspäeval jõuab ETV ekraanile uus saatesari «Eesti jälg»

Esimene saade räägib Ukrainast ja uurib, kuidas läheb sellel sõdival ja reformidega maadleval riigil. Järgmine saade on pühendatud Liibanonile ja ka seal on peateemaks julgeolek. «Nii Ukrainas kui ka Liibanonis filmisime sõjapõgenikke ja need lood on väga liigutavad. On kurbust ja väsimust, aga on ka lootust, rõõmu ja uusi alguseid,» ütles Ehand.