Aastapäevasalme järgmiseks korraks

Tuleb endale tuhka ja tolmu pähe raputada, ei jõutud enne EV 100 selle väärt raamatu menetlemiseni. Mis see vabandamine ikka enam aitab. Või õigustamine, kuis armas eesti rahvas oli enne oma vabariigi juubelit nii harjunult karvupidi koos, et lüürilise hapupiimapudi – see olla rahvuslik magustoit – märkamiseks poleks niikuinii mahti jätkunud, teine eestlane toitis paremini. Parem pärast kui liiga hilja.