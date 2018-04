Pea kuus minutit katkematut aplausi. See pole viisakus, vaid läbimurre, tuhandeprotsendiline õnnestumine. Euroopa üheks auväärsemaks kontserdisaaliks nimetatud Berliini Konzerthausi ehitatud teatrilaval kummardavad kõrvuti Tõnu Kaljuste ja Robert Wilson. Just on lõppenud Wilsoni ja Arvo Pärdi koostööna valminud «Aadama passiooni» esimene etendus, täissaalile. Lisaks jäid ukse taha kümned huvilised, kes nii sel kui ka kahel järgmisel õhtul seisid maja ees siltidega «vajan piletit» või «tahan osta piletit».