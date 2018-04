Festivalil Sweet Spot astuvad üles maailmakuulsad artistid

Sweet Spot festival on suurepärane kultuurielamus kõigile, kes naudivad kvaliteetset muusikat, põnevat kunsti, maitsvat toitu ja jooki ning meeldivat seltskonda. Festival leiab esmakordselt aset sel suvel, 27.-28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis ning selle vahetus ümbruses. Tänaseks välja kuulutatud esinejate hulgas on nii maailmakuulsaid nimesid kui ka parimaid Eesti artiste.

Piletid festivalile on alates tänasest müügil festivali kodulehel www.sweetspot.ee ja Piletilevis. Kiirematele kehtivad eriti magusad hinnad – festivalipass on müügil hinnaga €59 ning festivali VIP-pass hinnaga €129. Kuni 7- aastastele lastele on sissepääs tasuta.