Kordumatu Abbath raputab juba sel pühapäeval Tallinna

«Sellise kaliibriga tegijaid satub siia haruharva,» räägib kontserdikorraldaja Kaido Haavandi. «Abbath on üks väheseid artiste, kes oli aktiivne juba siis, kui black metal muusikaringkondasid kogu oma kurikuulsuses raputas. Tema nii vanad kui uued lood on kõik äratuntava käekirjaga ja ta muusika käib lives alati ühte sammu talle ainuomase lavalise sarmiga.»

Peamiselt Immortali ridadest tuntud Abbathi muusikutee algas bändis Old Funeral, kus tema kõrval mängis teiste seas kitarri ka Demonaz, tulevane partner Immortalis. Kui Demonaz lahkus, et keskenduda oma bändile Amputation, võttis tema kohustused üle ei keegi muu kui Varg Vikernes. Amputationiga liitus ka Abbath ja peatselt hakati edasi tegutsema juba Immortali nime all. Pidevate koosseisumuutuste tõttu pidi Abbath stuudios hakkama saama nii kitarri, bassi, sündi kui ka trummide mängimisega; vähetuntud faktina on tema poolt sisse mängitud albumite «Pure Holocaust» ja «Battles in the North» trummipartiid.