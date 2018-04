Julia Aug: tohtult soovin, et «Seltsimees last» näidataks Venemaal

««Seltsimees laps», mis on täiesti hämmastav film, algab sellega, et laps küsib emalt, kas puud saavad aru, mida neile öeldakse. Ema vastab: «Minu ema ütles, et kui mul on raske, pean minema puu juurde, talle oma muredest rääkima ja mul hakkab kergem.» Juba finaali lähenedes, kui tüdrukul on väljakannatamatult raske ja ta ei mõista, mida kogu ümbritseva maailmaga peale hakata, jookseb ta puu juurde ja palub puult, et ema tagasi tuleks. Mul olid täpselt sellised suhted ühe männiga Soome lahe kaldal. Mul oli mänd, kellega ma rääkisin. Ja kui mul oli väga raske, sõitsin Narva-Jõesuusse, embasin teda ja jutustasin talle kõigest, mis haiget teeb,» räägib Julia Aug Teet Korstnale antud intervjuus, kus loomulikult tuleb juttu olukorrast Venemaa teatrites, kunstilise vabaduse puudumisest, Kirill Serebrennikovi protsessist.