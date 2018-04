Kultuuriminister Indrek Saar ütles pärastlõunal toimunud pidulikul avamisel: «Eesti juubeliaastal on hea meel tõdeda, et meie kirjandusel läheb maailma areenil üle aegade hästi ja Eesti autorid on hinnatud nii kodus kui välismaal. Seda suurem on rõõm, et tänavu on Londonis Eesti kirjandus esmakordselt esindatud nii kõrgel tasemel ja nii suures mahus. Kolme Balti riigi iseseisvuse sajanda aastapäeva tähistamine Londonis nii suure ja väärika ühisekspositsiooniga on Eestile, Lätile ja Leedule kahtlemata oluline saavutus rahvusvahelisel areenil, mis aitab meie kirjandust maailmas veelgi tuntumaks teha.»