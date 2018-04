Mägedega sõbrustamise raamat

Paolo Cognetti on itaalia kirjanik, kellele meeldivad mäed nii väga, et kui ta ei ole Milanos, siis elabki ta kõrgel Alpides. Romaanist, mille pealkirjas on mägesid koguni kaheksa, paistab autori mäearmastus välja sellise hooga, et paari aasta jooksul, mis raamatu ilmumisest on möödunud, on seda hoolega loetud, auhinnatud ja tõlgitud. On ka põhjust, sest õhukesse raamatusse on pakitud terve mäetäis igatsust kõrguse ja vaikuse järele.