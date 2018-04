Juurikas. Viimane veerg

Ansambel on kadunud

Tallinn Music Weeki lõpupeo after­party’l läks kaduma Islandi indie-bänd. Bänd ei oska pilli mängida ega pea viisi. Bändi liikmed on uskumatult nunnud veganid, positiivsed ja särasilmsed ning avatud kõigele uuele. Bändi muusikas leidub mõjutusi paljude teiste bändide muusikast. Bänd on endale kujundanud signatuurkõla, mida võib kirjeldada kui kompromissitut müra ja vaikuse, hõõguvate helimaastike vahel tippivat valssi. Selle tulemuseks on lummav, intensiivne retk õdusasse helilisse kogemusse. Bänd reageerib nimele Sveitarfélög Lýðfræði Innflytjendur. Ausal leidjal palutakse bänd toimetada bändide varjupaika või võtta ühendust peakorraldaja Helen Sildnaga.