Homme toimub Tallinnas vestlus tunnustatud Kafka biograafiga

Alates 2002. aastast on Reiner Stach kolmes osas publitseerinud aukartust ja muljetavaldava biograafia Franz Kafka loomingust ja kujunemisest. 2002. aastal ilmus kirjastuses S. Fischer «Kafka – Die Jahre der Entscheidungen: 1910–1915» («Otsuste aastad: 1910–1915»). 2008. aastal ilmus ajaliselt kõige viimane osa ehk «Kafka – Die Jahre der Erkenntnis: 1916–1924» («Äratundmise aastad: 1916–1924»). Viimane köide kolmeosalisest monumentaalsest biograafiast (kokku 2688 lehekülge kolmes köites) käsitleb Kafka varasemaid eluaastaid «Kafka – Die frühen Jahre: 1883–1910» («Varased aastad: 1883–1910»). Kõik biograafia osad on tõlgitud juba ka inglise keelde.

Kohtumisel arutletakse see üle, milline roll on Kafkal ja tema loomingul tänases maailmas ja tänase lugeja jaoks, aga ka selle üle, mida õigupoolest tähendab kirjutada biograafiat maailmakirjanduse klassikust. Hoolimata (või just selle tõttu) asjaolust, et biograafiate kirjutamine ei ole tänases kiires, sündmuslikkusele orienteeritud maailmas enam kuigivõrd au sees, tasub seda enam aeglustuda ning küsida, mida annab süvenemine ühe autori eluilma aastakümneteks.