Tartu Elektriteatris linastub põnev film igavusest

Jeanne Dielman elab linnakorteris koos oma teismelise pojaga ning toimetab igapäevaselt põhiliselt trajektooril magamistuba-köök-elutuba, põigates aeg-ajalt poodi või postkontorisse. Koristamine, toiduvamistamine, igasugune sättimine, puhastamine, korrastamine on naise elu sisuks. Esmapilgul tühine kõrvalekalle rutiinist lusika mahapillamise näol rajab aga teed uutele pisiäpardustele, mille tulemusena juurdunud päevarütm hakkab aina enam nihkesse minema.

Tegemist on võrratu filmieksperimendiga, mis võib tekitada publikus samasugust tüdimust kui oma peategelases. Või siis lasta mõttel vabalt joosta keset ekraanilt vastu vaatavat hüpnotiseerivat aegruumi ja meditatiivset päevarütmi. Igatahes on tegemist linateosega, mis on pannud kriitikud ja filmivaatajad kihelema juba aastakümneid.