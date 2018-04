Täna 25 aastat tagasi jõudis Eesti kinodesse esimene Hollywoodi hittfilm

Lisaks esimesele originaalkoopiale ja moodsaimale tehnikale võis Forum Cinemas 1994. aastast uhkeldada veel ühe ennenägematu uuendusega Eestis. Nimelt võeti siis kasutusele Eesti esimene professionaalne popkorni masin. Nüüdseks on popkorn muidugi iga kino lahutamatu osa ning ainuüksi ühes päevas tarbivad Forum Cinemas kinode külastajad sadu karpe plaksumaisi.

Kuid Eesti esimesi on Forum Cinemas meie kinomaastikule toonud veelgi: 2001. aasta 10. märsil avati Tallinnas Eesti kinode uhkus – 11 kinosaaliga meelalahutuskompleks Coca-Cola Plaza ning samal aastal hakati esmakordselt müüma kinopileteid ka internetis. Juba aastal 2007 ületas Coca-Cola Plaza külastajate arv esimest korda maagilise miljoni piletiostja piiri.

Praeguseks on Plazat külastanud kokku 9,3 miljonit kinosõpra. 2008. aasta oktoobris tõi Forum Cinemas esimesena Eestis kinno 3D-tehnoloogia ning esimeseks 3D filmiks oli täispikk animatsioon «Kärbsed Kuu peale». Sama aasta sügisest sai Forum Cinemas ekraanidelt hakata jälgima New Yorgi Metropolitan Opera otseülekanded, sellele järgnesid London National Theatre'i etenduste ülekanded ja 2010. aastal Moskva Suure Teatri balleti otseülekanded. Kogu kulutuuriprogramm on osutunud vägagi populaarseks ning mitmeid ülekandeid tuleb tänud suurele huvile ka korrata.