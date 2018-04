Teine Malaga kuningas

Oh, see on väga komplitseeritud teema. Olen isegi hiljuti üht auhinda vastu võttes tänukõnes oma tütre Stella ees avalikult vabandanud. Sest kuigi ta on parim asi, mille ma oma elus teinud, ei jätkunud mul tema jaoks piisavalt aega. Kui ta üles kasvas, olin kogu aeg ära, sest tegin tööd… Nii et jah, vahel mõtlen, et ma ei ole omaenda inimeste vastu kuigi hea olnud. Ja nemad peavad nüüd selle eest maksma.

-Kui te peaksite enda joonistamisoskust nii ütleme kümnepalliskaalal hindama, siis mis see number oleks?

Hahhaa, poolteist, ütleme nii. Aastaid tagasi pakuti mulle Salvador Dalí rolli ja siis ma võtsin maalitunde. Nii et ma teadsin Picassot mängima hakates, mis erinevused on akrüül-ja õlivärvidel ning kuidas pintslit käes hoida, ja joonistamine meeldib mulle tegelikult hullupööra. Picassona maalisin ma kaks pilti. Või no täpsem oleks ehk öelda, kaks koopiat: Dora Maari portree ja Picasso 1969. aasta «Suudluse». See viimane on üks mu lemmikuid Picassolt – seal on ainult kolm värvi, must, sinine ja valge, ning natuke halli. Võrratu teos!

Antonio Banderas «Geenius: Picasso» võtetel. FOTO: National Geographic

-Kas need ripuvad nüüd teie kodus seinal?

Ei, need tuli ära põletada.

-Miks ometi?

Kõik, absoluutselt kõik Picasso maalid, mida me seriaalis näitame, tuli ära põletada. Sest need on koopiad ja selline oli leping.

-Picassoks kehastudes muudeti päris tugevalt ka teie välimust, kas see on midagi, mis teile kui näitlejale lisaks rollile endale samuti põnevust pakub?

Esimesel päeval küll. Minu idee oli, et mind aetaks kiilaks ja raseeritaks ka kulmud, et saaksime hakata minust vormima Picassot nn puhtale lõuendile. Nagu alustaksime maalimist. Seda enam, et kehastan Picassot aastatel 1927 kuni tema surmani 1973. Ja esimesel päeval vaatasin grimmitoolist tõustes peeglisse ja mõtlesin, et vau, see on nii äge!

Aga kui sa siis kõik järgnevad päevad tõused hommikul kell 2 ja kell 2.30 on auto ukse ees, et sind võttele viia… Istud grimmitoolis viis ja pool tundi ning pead kella kaheksani õhtul mängima rolli nii, et su näo külge on erinevaid asju kleebitud, siis see enam kuigi põnev ei ole. Lisaks sellele sa higistad ja sind torgitakse nõeltega, et see higi nn välja tuleks, ning tahad oma nägu katsuda, sest igapäevaelus me ju teeme seda, aga ei tohi – siis muutub see kõige tüütumaks asjaks rolli juures üldse.

Rääkimata sellest, et grimmitoolis peab rahulikult istuma, mis on minusuguse rahmeldise jaoks paras väljakutse. Kui ma oleksin leiutaja, mõtleksin välja meigianestesiolooga. Et lähed grimmituppa, sinusse süstitakse midagi ja bumm! ongi meik peal.