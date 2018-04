Flo Kasearu paneb aia ja augu näitusele

Nii nagu kunstniku enda tööd välismaal, rahastasid ka turvamehe ja aednike tegevust kunsti- ja kultuuriiasutused. Teisalt uurivad videod jätkuvalt rahvusidentiteediga seonduvaid küsimusi, mis on olnud ka Flo eelmiste projektide keskmes. Sarnaselt töödele «Ülestõus» (2015) ja «International Fun» (2016), mida mõlemat esitleti Temnikova & Kasela galeriis, käsitleb uus näitus aedasid ja auke, piire ja rännet. Tasub märkida, et sõna «aed» tähistab eesti keeles nii piiret kui ka aiaala, niisiis võib näituse eestikeelset pealkirja «Aia auk» tõlgendada nii auguna keset aiamaastikku kui ka auguna piirdes.

Flo Kasearu (snd 1985) on Tallinnas elav kunstnik. Tema viimase aja näituste ja performance’ite hulka kuuluvad «Varjupaiga festival» Pärnu Naiste Varjupaigas (2018), Kati Kivineni ja Saara Hackli kureeritud grupinäitus «There and Back Again» Helsingis Kiasmas (2018), Maria Lindi kureeritud grupinäitus «Soon Enough: Art in Action» Tensta kunstihallis (2018) ning Esa Nickle ja Maaike Gouwenbergi kureeritud projekt «Members Only» («Ainult liikmetele») New Yorgis biennaalil Performa 17 (2017).