Maarjamäel avatakse uhke näitus levimuusikast

Eesti Muusika Kuulsuste Koja tegevus ja ettevalmistused näituse loomiseks said alguse 2015. aasta 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval. Tänaseks on toimunud 10 kohtumisõhtut legendaarsete levimuusikutega; kontsert Nordea Kontserdimajas, kus üle 30 laulja esitasid ühe laulu näituse loomise toetuseks; kogutud on hulgaliselt Eesti muusikute esemeid, pille, noote ja fotosid. Esmakordselt Eesti ajaloos on suur osa levimuusika pärandist kokku kogutud ja publiku ette toodud.