Otsepilt: Ivo Juurvee raamatu «100 aastat luuret ja vastuluuret Eestis» esitlus

Luuramist on müstifitseeritud nii filmides kui ka raamatutes, kuid lähemal vaatlusel on saladusloori taga loogikale alluv eluvaldkond nagu kõik teised. Oma asukoha tõttu on Eesti tihti olnud sõdade tallermaa, sama kehtib ka luuretegevuse ja vastuluure kohta.