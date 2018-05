Hobusepea galeriis võetakse vaatluse alla heli

«Earwitness» (e kõrvaltkuulja) on helisalvestuste kogumise ja jälgimise projekt, mis käsitleb keskkonnaheli kui jälgitavat objekti. Autor keskendub helimaterjalile kui võimalikule lootekke allikale, kus heli ise muutub uurimisobjektiks ja tõendusmaterjaliks.

Sõna «Earwitness» viitab sündmusele ja selle tunnistajale. Näituse keskmes on heliteos «Earstream», mille kogejal on võimalik end galeriiruumis autoriga samastada või tema tegevusi jälgida. Kunstniku liikumisi muutuvates helikeskkondades kantakse galeriiruumi edasi otseülekandena. Teos on korraga dokumentaalne ja juhuslik, aga ka lavastuslik, sest suundi, kohti ja ruume, kus viibida, kontrollib välises keskkonnas ringi liikuv autor ise.