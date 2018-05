ERSO lõpetab hooaja uhke festivaliga

Festivali kunstiline juht ja dirigent Kristjan Järvi rõhutab, et me tõstatame selle festivaliga rea küsimusi: Kes me oleme? Mis on eksistents? Mis eesmärgil inimene üldse teeb oma asju? Kas me kasutame oma aega millegi tõelise tegemiseks? Mis on tõeline? Festivali nimi on «Practical Spirituality». Aga mis see spirituaalsus on? Kas vaimsus? Mugavus? Osalus? Kas vaimsust saab üldse praktiliselt ellu viia?