Accerboni ja Burrau leidsin Versopolise veebiportaalist, nende tekstid andsid kohe sädet ja tekitasid tahtmise lugeda midagi veel. Mõlemal on hea huumorisoon, kuid ka teatavat teravust ja kibedust, mis on omane inimesele, kes on üles kasvanud 21. sajandil. Laura Accerboni ja Elis Burrau esinevad neljapäeval, 10. mail kell 18 Barlova baaris. Eestikeelseid tõlkeid loevad seal Kristjan Haljak ja Carolina Pihelgas.

Teie tervitustekst on kantud reaktsioonilistest meeleoludest, muuhulgas sisaldab see järgmise üleskutse: «Mässake, noored ja vanad, mässake, lapsed ja lapselapsed, mässake, memmed ja taadid!» Kas teie meelest on mässumeelest puudu meie ühiskonnas või kirjanduses või mõlemas?

Eesti on praegu ökotsiidi olukorras. Hävitatakse metsi, tapetakse elusloodust, reostatakse põhjavett ja tühjendatakse maad. Rüüstamisest ei pääse isegi põlised pühapaigad, mida valitsus seni on keeldunud arvele võtmast. Kõike seda õigustatakse võlusõnaga «suur investeering». Aga Eestis pole kunagi rahaliselt hinnatud looduslikku kapitali, selle väärtust tulevastele põlvedele ja täna siin elavatele inimestele.

Eestis on veel nii mõndagi, millel on eriline väärtus kogu Euroopa jaoks. Meie loodus ei ole «ressurss», mida võib tasuta lagastada ja hävitada, vaid tulevikus järjest hinnalisemaks muutuv kapital. Tõeliselt suur investeering oleks just investeering looduslikku kapitali, selle hoidmisesse ja kasvatamisesse. Praegu on paraku tegu hoopis röövinvesteeringutega.

Kas nende vastu peaks mässama?

Tegelikult ma mässama ei kutsugi. Õigupoolest on see äratushüüd. Ökotsiidi olukorras peaks igaüks tegema kõik, mis ta saab ja suudab, et kriisist välja tulla. See «mäss» ei saa olla mingi purse, vaid peab olema pikaajaline lakkamatu töö. Noored üksi ei tee siin midagi ära. Kriisiga peavad tegelema kõik, kes olukorra tõsidust mõistavad; vähehaaval hakkavad seda muidugi mõistma ka need, kes praegu alles ebalevad ja kahtlevad. Kirjandus on vaid ühiskonna väike osa, aga ta ei saa jääda sellest «mässust» puutumata.

Kirjanduse aine pole kirjandus, vaid elu ise, kõik põletavad, erutavad ja valulised küsimused. Praegu on Eesti maanteedel sõitmine muutunud masendavaks kogemuseks. Juhan Liivi luulerida «eile nägin ma Eestimaad» on saanud uue, traumaatilise tähenduse. Näeme hävingut juba palja silmaga; kuid see, mida näeksime ülevalt õhust või mis mõnedes paikades toimub maa all, on veel kohutavam. Aga kes tahaks oma lapselastele öelda: põgenege siit, lahkuge Eestist kiiresti, sest sellest maast saab peagi poolkõrb.

Tulen jutuga veel kord tagasi mässamise juurde, milles on alati midagi arhetüüpset ning rituaalset. Mulle endale tundub juba pikemat aega, et vanasti – enne postmodernismi, demokraatiat ja sõnavabadust – oli kergem mässata, ning praegused noored on hädas mässamiseks mõistliku põhjuse leidmisega. Kas teie oskate neile mõnd põhjust laenata?