Ema kui lapse funktsioon?

Tütre karakter näib suuremal või vähemal määral olevat autobiograafiline, sest tema sünnikuupäev, mida on autor pidanud vajalikuks välja tuua kohe romaani avalauses, kattub Ikstena enese omaga. Ema kuju võib tugineda reaalsele prototüübile, kuid on oma teostuselt kindlasti kirjanduslik. Vahendatud moel ja episoodiliselt on esitatud ka vanaema positsioon (nt lk 43).