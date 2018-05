Vikerkaar loeb. Ala ja tema rahvas

Miks me Alast rääkima peame? Sest Ala on. Kus Ala on? Ala on igal pool. Facebookis ja Postimehes (ka siis, kui parajasti kummaski ei ole), kultuurikriitikas ja kirjanduses, teatris, rongis ja laudas, Tartus ja Tallinnas, Lasnamäel ja Mustamäel, Männikul, Pääskülas ja Nõmme polikliinikus, Rimis ja NO99-s, Võtikveres ja Luual. (Tüütasin teid selle väikse loeteluga vaid tõendamaks, et kõigi raamatus leiduvate koha- ja ka isikunimede üleslugemisega võinuks õigupoolest vabalt ka kogu arvustuse ruumi sisustada, nii määratu on Ala.) Ja kui võtad ette süldikausi või kui hammustad tükikese ekleeri, siis ma ei julge lubada, et ta ei põrnitse oma kahtlaselt mõtlikul pilgul sulle vastu sealtki. Ala näeb sind kõikjal, kus sa ka oleks. Ta hoiab oma rahva valvsalt kontrolli all.