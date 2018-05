Raske on leida midagi tavalisemat kui tolm. Ja ometi on tolm just oma tavalisuse juures erakordselt tähenduslik ja inspireeriv. Raamatus «Tilda ja tolmuingel» leidub mitmeid värvikaid tegelasi, kelle elurajad põimib kokku üks loomake (või õieti nähtus) – tolmuingel. See räägib paljudest tähtsatest asjadest, kuid ennekõike mäletamisest, mis suuresti ju kõike me elus koos hoiab.