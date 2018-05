Sel nädalal toimub Vanemuises Vabaduse festival

Soome ja Eesti igipõlist seotust märgib Vabaduse Festivalil teatrikompanii sadsongscomplex:fi lavastus «Kurvad laulud Euroopa südamest» («Sad Songs from the Heart of Europe», 18.05 kell 17 Vanemuise väikeses majas), mille teksti autoriks on Eesti teatri ammune tuttav Kristian Smeds. Mänguline ja teatraalne ühenaisetükk heidab omapärase ja poeetilise pilgu Fjodor Dostojevski romaanile «Kuritöö ja karistus», valgustades sündmusi läbi Raskolnikovi armastatu Sonja silmade. Lavastus on osalenud mitmetel mainekatel rahvusvahelistel festivalidel. Teatrikompanii Sadsongscomplex:fi on Soomest pärit rühmitus, mis paari viimase aasta jooksul on jõuliselt esile kerkinud rahvusvahelistel teatrifestivalidel.