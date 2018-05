Gustavi raamat Salmest

1939. aastal koos sakslastega Eestist lahkunud Noarootsi kirikuõpetaja pere Herbert ja Salme Rosenstein saavad esiklapse Tiina lihavõttepühade tuisus aastal 1940. Tulevasel eesti kirjanikul Salme Raatmal (1915–2008) jääb päeviku pidamisest väheks, lapsega ühel ajal sündis Salme esimene muinasjutt, mille Marie Under Eestis trükki toimetas. Alles aastaid hiljem tuleb ilmsiks, et Salme Raatma kirjutas iga lapse sünni puhuks luuletuse, mis on säilinud Herberti ärakirjas päevikusse.