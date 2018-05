Eesti – sünge tegevuspaik briti krimis

Lugu ise on jube, nagu peab üks lugu olema. Tartus tuleb politseisse mees, kes väidab end olevat samast linnast 12 aastat tagasi kadunud ja surnuks tunnistatud Briti kodanik John Baden. Badeni sõnul hoiti teda kõik see aeg kusagil metsatalus kinni. Mehelt olla regulaarselt võetud luuüdi, karvu, verd ja spermat ning temalt eemaldati üks neer ja üks kops. Viimast kinnitab ka haiglas tehtud läbivaatus.

Loomulikult on tegemist looga inimkaubanduse eriharust – elundikaubandusest. See on kohe alguses selge. Suurbritannias pannakse juhtumiga tegelema endisest luurajast šoti politseiuurija Ben Westphall, kellel on lennuhirm, siseheitlused ja närviline ülemus. Ka oma eluga puntras politseiuurijas pole midagi üllatavat. Teistsuguseid leidub raamatutes harva.

Eesti lugeja võib olla meelitatud, et oleme sünge tegevuspaigana pääsenud ilmakuulsasse Briti krimikirjandusse. Tõepoolest, miks ka mitte. Raamatu tagakaanel kirjutatakse, et Lindsay on ka mõnda aega Tallinnas elanud. Eks sellest tuleb jõleda novembriilma tõetruu kirjeldus.

Laipu selles raamatus jätkub. Enam-vähem iga kord, kui politsei tahab tunnistajat liistule tõmmata, on keegi selle eluküünla jälle kustutanud. Tunnistajate rütmiline nottimine võiks raamatule anda taktimõõdu ja kiiruse, ent autor laseb oma uurijal liiga palju tegeleda külma tee, mõru kohvi ja lennuhirmuga.

Näib, et kirjanik on nii ametis suure finaali, iga krimiloo rahuldusest pakatava lõpp-lahenduse konstrueerimisega, et on lugeja vahepeal unustanud. Lool on potentsiaali olla algusest lõpuni köitev, aga kirjanik avastab ühel hetkel, et on intriigi nii keeruliseks kirjutanud, et enam ei tea, kuidas tegelasi järele aidata. Teiseks, püüdes iga detailiraasukest finaaliks hoida, jätab autor lugeja peategelase meelevalla alla, kes näib ka ise kohati igavlevat. Ent see on krimi igavene seaduspära: kui on igav tegelasel, siis on igav ka lugejal.

Kui alles päris lõpus tuleb ilmsiks, et üks tegelastest oli lapsena malegeenius, siis see ei ole lugejasõbralik. Järk-järgult avanev saladus hoiab lugejat raamatu küljes, ilma et ta peaks küüned ja hambad appi võtma. Ent just see tunne mul umbes poole peal tekkis: enam ei jaksa end ilma präänikuteta läbi tekstimassi suruda. Aga kui nii kaugele on tuldud, siis peab minema lõpuni.

Eesti lugeja kurvastuseks pean märkima, et Eesti-ots kaob loost üsna kiiresti ja vaikselt. See on nii pinnapealne, et sama hästi võiks tegevus toimida Poolas, Tšehhis, Horvaatias või ükskõik kus mujal, kuni seal on lapike metsa. Veidi küüniline, kuid ärilises mõttes kindlasti kaalumist väärt idee: Eestit käsitlev osa on raamatus tegelikult nii väike, et kui sama raamat mõnes teises riigis välja anda, siis võib lihtsa vaevaga Eesti asendada tolle riigiga ning kohalikud lugejad heldivad taas.