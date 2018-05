Maailm, kus ei eksisteeri midagi peale muusika

Tunnistan, et minusugusel muusikavõhikul oli suhteliselt keeruline sukelduda düstoopiasse, kus kasutatakse asjade väljendamiseks muusikalisi termineid. Mis sest, et osa neist on kooliajast tuttavad ja suhteliselt arusaadavad. Sest osa neid on sellised, mille tähendust pidin ikka ja jälle meelde tuletama. Või lappama lehekülgi tagasi, et joonealust märkust uuesti vaadata.

Arvatavasti pole aga ühelgi solfedžot õppinud inimesel probleemi. Muidugi sunnib see asjaolu inimest, kes ei valda muusikalisi termineid ja noodikirja ja kõike muud sellega kaasnevat, ennast väheke rohkem pingutama kui näiteks mõnda lihtsat Heideggeri või Nietzschet lugedes, aga vaev on seda väärt.

Teose edenedes muutusid muusikalised terminid nii loomulikuks osaks sest maailmast, et enam ei pannud tähele, et näiteks teekondade meelespidamiseks kasutati laulujuppi ja et iga asi helises lakkamatult oma meloodiat. Ja pillide valdamine oli loomulik elu osa. Nagu ka see, et oskasid võtta viisijupist kinni puhtalt kuulamise järgi ja kohe improviseerida. Ning et ses maailmas ei eksisteerinud midagi peale muusika. Kirjasõna oli ammu unustatud ja hävitatud kood. Selle kasutamine oli kooskõla ja tõe teotamine. See on ebausk.

Kujutage ette maailma, mis on rajatud muusikalisele kooskõlale. Täiuslikule harmooniale. Kas see on üldse võimalik? Millise hinnaga? Miks seda tehakse? Et maailma paremaks muuta? Millal on tahetud maailma paremaks muuta? Aus ja küüniline vastus: kui see näiliselt nii isetu soov rakendatakse võimu etteotsa.

Kui mõelda raamatu süžeele, siis paraku on tegu üpris klassikalise looga. Tuleb poiss metsast, tal on missioon, algul küll ei tea täpselt, milline, aga kui teada saab, siis tormab ta seda pea ees täitma. Poiss leiab teekonnalt punktist A punkti B rännates kaaslasi ja abilisi, aga ka mõne vaenlase. Loomulikult eksisteerib kuskil peakuri, mida on vaja hävitama minna, sest muidu ei saa enam kuidagi. Selge, et poisi teele veeretatakse mitmesuguseid takistusi ja ta saab abi ootamatutest kohtadest. Leiab isegi armastuse. Moodsale maailmale omaselt on see loomulikult teine poiss.

See viimane detail, romantiline osa raamatust ei ole kuidagi domineeriv, siiski annab ta tervele teosele sellist laadi varjundi, et «Kellamängu» ei saa pidada steriilseks. Nagu nii mõnda vanema põlvkonna ulmelist teksti, nimesid nimetamata, kus tegelased näivad eepiliste robotitena, kes lihtsalt täidavad oma ülesandeid à la viivad üht eset teise paika. Sest nii peab. Juba papa Tolkienist alates.