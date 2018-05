Tartus algab homme Ulmefestival

Urmo Mets, arhitektuurne ruum – festivaliruumide kujundamise keskseks motiiviks on LÄVI (künnis, piiriala). Lävi tähistab kvalitatiivset teisendustehet, liikumist ühest olekust teise. Ulme kui mitmete alažanritega mõiste kitsama diskursusliku piiritlemise asemel keskendutakse ulme üldomasele – teisendusefektile. Kui utoopiad, düstoopiad ja teadusfantastika on enamasti tihedalt seotud tänast ühiskonda väsitava tehnoloogilise progressi ideega, siis LÄVI pakub olevikulist alternatiivreaalsust.

Etenduse aluseks on Elmar Talviste 70-ndatel kirjutatud ja 1983. aastal kuuldemänguna esitatud draamatekst, mis rebestatakse nothingoloogiliselt nulldialoogideks. Sellisel viisil võõrandatud tekst asetatakse helide, visuaalide ja liikumiste improvisatoorsesse raamistikku nii, et algne tekstiline tervik leiab uue sünesteetilise kvaliteedi. Etenduse lavastab Peeter Piiri, etenduses osalevad häälutus- ja helikunstnikud.

Iggy Lond Malmborg (Rootsi) «The Making of the Audience»

Iggy toodab ulmefestivaliks kohaspetsiifilise performatiivse tekstiteose, milles ta loeb igapäeva sotsiaalseid fiktsioone läbi ulme prillide. Sotsiaalse fiktsiooni ehk identiteedi loomine on peamiselt keelt kasutav meetod, mis loob sotsiaalse troobi, millest tegelik persoon on välja kirjutatud.

Teaduslikku fiktsiooni on kasutatud selleks, et uurida teatud tendentside liialdamise abil käesoleva ühiskonna küsimusi. Tellervo Kalleinen viib publiku kui organismi kollektiivsele teekonnale siia ja praegusesse, keskendudes audientsi kollektiivse ulmepotentsiaali pinnale, mis oma tundmatu dünaamikaga mõjutab kogu protsessi.

Psühhoteek «Sounds of the Space Age»

Multimeediakollektiiv White Sparks esitab retrofuturistliku kosmoserännaku laivis loodava heli- ja videokeskkonnana. White Sparks on trio Tallinnast, kes on tegutsenud alates 2011. aastast. Süntesaatoritest juhitud post-roki ja sünt-popi segu, milles on kasutatud ohtralt vokaali-sämpleid erinevatest telesaadetest, filmidest ning raadioülekannetest. White Sparks’il on aastaste vahedega ilmunud kolm EPd – «Invaders», «Bipolarity» ja «Dark Matter Halo». Viimase minialbumi füüsilisel versioonil on kaasas ka lugude juurde käiv visuaalne pool.