Kokku saavad Jan Uuspõld, Ago Andersoni ja Läti alkohol

«Kui siit piiripunktist alla vaatan, üle purjus Eestimaa...» Just nii võiks laulda Karl August Hermann Ikla piiripunkti tornis, kuhu paistab kätte alkoholi supermarketi meeletu ostuhullus.

Anderson ning Uuspõld asuvad lahkama oma elusid, et leida üles see piir, mida ületades oled läinud juba üle piiri. Mõlemad näitlejad on eriliselt värvikirevate eludega - kui nad oma lugusid üksteisega jagasid, pidid mõlemad tõdema: «Kui ei oleks endaga juhtunud, ei oskaks välja ka mõelda!»