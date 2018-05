Linnateater kergitab viiendiku võrra piletihinda

Turundusjuhi sõnul on selge, et kord 4-5 aasta jooksul tuleb hinnad üle vaadata ning praegune turuolukord eeldab piletihindade tõstmist.

«Kuna teatri soov on pakkuda sooduspiletite võimalust pensionäridele, õpilastele, üliõpilastele ja õpetajatele, otsustasime pisut enam tõsta tavapiletite hinda, et siis selle arvelt tekitada võimalus nimetatud sooduspiletite jaoks,» selgitas Küppar. Seega tavakülastaja jaoks piletihind tõuseb, aga penisonäridele, õpilastele ja õpetajatele hoopis langeb.

Küppari kinnitusel on teater võimalikku piletindade tõusu pikalt edasi lükanud, aga nüüd on selleks sammuks õige aeg. «Usume, et meie publik mõistab hinnamuutuse vajalikkust ning aktsepteerib meie uut hinnakirja,» sõnas ta.