Täpselt nädal tagasi, 21. mail toimus Sõpruse kinos Andrei Airapetovi dokfilmi «Artemi Troitski ja teised. Kriitik» esilinastus. Seoses rokkiva filmiga tasub filmi peategelaselt lähemalt uurida, millise jälje ta enda meelest «ühele kuuendikule maakerast» on jätnud ja kas rock'n'roll on tõesti surnud – nagu laulab Boriss Grebenštšikov, kelle loometee algusele ta muu seas samuti kaasa aidanud on.