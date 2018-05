Kas prügikast on jätkusuutlik?

Juhtumisi oli mul au istuda «Metsa forte» esietendusel rahvakirjanik Andrus Kivirähki paremal käel, hakkasin juurdlema, kas ei etendata näitelaval n-ö vaese mehe «Eesti matust». Kahe loo tüvigi ju sarnane: suguvõsa kokkutulemine. Ometi on võrdlus kohatu, kuna «Metsa forte» piirdub ajutise päevakajalisusega. Meenusid Vanalinnastuudio menukad estraadilavastused, Eino Baskini lavastatud ja Toomas Kalli kirjutatud «Prügikast ehk Alguse asi» (1993) ja «Prügikast 2 ehk Põhi paistab» (1994). Kas prügikasti-laad ikka on nõnda jätkusuutlik, et toimib veenvalt ka veerand sajandit hiljem?