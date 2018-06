Arhitektuurimuuseumis on kuni augustini avatud näitus «Mängu ilu», mis toob meieni Eesti 20. sajandi huvitavaimad arhitektuurijoonised. Keldrisaalis on näha saja aasta kavandeid, mis on arhitekti töös alati olnud kõige vahetum viis oma visiooni edasi anda. Ruumilist ülesehitust või siis projekti on võimalik kirjeldada mitut moodi, seda kas maketeerides, sõnadega kirjeldades või ühe tuntud arhitekti sõnutsi kasvõi tantsides, kuid siiani on kõige lihtsam viis olnud väljamõeldud maht kahemõõtmelisel pinnal lahti võtta, seda siis kas paberil skitseerides või joonestades.