Alates hipiajastu kõrgpunktist – 1969. aastal toimunud Woodstocki festivalist – on suured vabaõhu-rokipeod kujunenud õhtumaa kultuuris suve lahutamatuks osaks. Sest ega inimene ela vaid tööst ja leivast, õnnest ja armastusest ning rummist ja sakummist – rokki ja rolli peab ka vahepeal saama! Sõltumatute Šveitsi teadlaste uuringud on näidanud, et traadiste helide ja suurte detsibellide kombinatsioon tõmbab tšakrad puhtaks nagu torusiiliga.