Issand kui hea!

Jah, just nii ütlen ma Jean-Christophe Grangé „Reisija“ kohta. Lihtsalt, loed ja kogu aeg on hea. Lühidalt on lugu sellest, kuidas Bordeaux´ raudteejaamast leitakse mees, kes ei tea, kes ta on. Ta tuuakse psühhiaatriahaiglasse, kus teda hakkab ravima doktor Mathias Freire. Freire on hiljuti kolinud Pariisist, kus ta pidi haiglatööst loobuma ebameeldiva intsidendi tõttu: tal oli armulugu patsiendiga, kes poos end pärast ühist ööd üles.