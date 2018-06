Ameerika metalcore bänd Miss May I tuleb esmakordselt Eestisse

2007. aastal asutatud Ameerika metalcore bänd Miss May I tõusis oma kärjääris väga kiiresti ning tänaseks päevaks on saanud ülemaailmse raske muusika kogukonna lahutamatuks osaks. Kümme aastat tagasi moodustatud kollektiiv on tegutsenud väga produktiivselt ning selle aja jooksul on välja andnud viis väga kvaliteetset metalcore'i tugisammast: «Apologies Are for the Weak» (2009), «Monument» (2010), «At Heart» (2012), «Rise of The Lion» (2014) ja «Deathless» (2015). Nendest kolm viimast debüteerisid Billboardi albumitabeli esiviisikus.

Tänapäevane Miss May I on need samad noored muusikud, kes moodustasid bändi 10 aastat tagasi – bänd ei ole kaotanud ühtegi liiget – inspireerituna Ameerika metalli uuest lainest, bändidest nagu Lamb of God, Underoath ja Bleeding Through, kuid samuti ka metalli ja roki legendidest nagu Pantera ja White Zombie. Oma tegutsemisaja jooksul on Miss May I esinenud maailmaa suurimatel festivalidel ning tuuritanud enda metalcore töökoja kolleegidega Parkway Drive, August Burns Red, We Came As Romans, Whitechapel jpm.

Bändi viimane album «Shadows Inside» (2017) duubeldab küte-riffide kogust ja toob nende loomingusse veel rohkem erinevaid vokaalipartiisid nii žanri seest, kui ka väljast. See on album, mille salvestamisel bändi liikmed tegid kõik, et üksteist mugavustsoonist välja suruda ja seeläbi midagi tõesti autentset ja massiivset toota.

Tänavuse tuuriga tähistab Miss May I oma kümme aastat kestnud metalcore-kütet ja meloodilisi refrääne. Bänd on tugevam kui kunagi varem ja valmis uuteks väljakutseteks! Miss May I lubab selle tuuri raames anda oma parimad kontserdid selle planeedi erinevates nurkades!