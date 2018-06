Tallinnas esineb rahvusvaheliselt auhinnatud tsrikuseartist  

Saksamaalt pärit tsirkusekunstnik sõidab Eestisse otse Belgiast, kus ta esines täissaalile. Romiri sõnul oli õhkkond väga soe ja entusiastlik. Ühe põhjusena ka sellepärast, et ta esines flaami keeles. «Soovin Eestis esineda just eesti keeles,» sõnab artist päev enne oma etteastet ootusärevalt.

Varem on Romir esinenud ka poola ning inglise keeles. «Mida kehvemini ma mõnda keelt oskan, seda paremini etendus välja kukub,» on Romir ise veendunud. Eestis ta esimest korda ja ootab siinseid esinemisi pikisilmi.

Romiri lavastus «Life is Short Stories» ehk «Lood elust enesest» on armas, naljakas ja meisterlik lavateos on visuaalsete anekdootide kogum elu tähendusest ja hullusest. Etenduses on koos artisti nelja etenduse parimad palad.