Mari Kalkuni «Ilmamõtsan» ilmus vinüülina

«Vinüül on mulle eriliselt armas formaat ja ammuse unistuse täitumine,» sõnas muusik, kes annab sel puhul järgmise kahe nädala jooksul seitse vinüüliesitluskontserti, valdavalt maakohtades. Tuur saab hoo sisse laupäeval, 9. juunil Põhjaka mõisast ja jätkub mõnusates kiiksuga kohtades üle Eesti. «Olen kontsertideks valinud paigad, mis pakuvad elamust erinevatele meeltele – iga koht ise on juba omaette vaatamisväärsus, kus särtsakad ja loomingulise vaimuga inimesed on vanale elu sisse puhunud.»

Mari Kalkuni kolmas album «Ilmamõtsan» on pälvinud sooja vastuvõtu nii Eestis kui ka välismaal. Rahvusvaheliselt on enim tagasisidet tulnud seni Saksamaalt, kus plaat ilmus plaadifirma Nordic Notes alt juba jaanuaris. «Arvustused on olnud meeldivalt positiivsed ja viimane tore üllatus oli märtsikuus, kui «Ilmamõtsan» oli sees juhtivate Euroopa muusikakriitikute igakuiselt koostatavas Euroopa maailmamuusika edetabeli esikümnes,” sõnas Mari Kalkun. «Inglismaal ilmub plaat juunis, ent tean, et minu kutsumine mainekale WOMAD festivalile tänavu juulis tuli suuresti just tänu «Ilmamõtsan» plaadile.»