Eesti Filharmoonia Kammerkoori lõpetab hooaja koos Tallinna Kammerorkestriga humoorika rahvusromantilise kavaga

EFK jaoks on see hooaeg olnud erakordselt sündmusterohke. «Lõpetame oma hooaja rõõmsa rahvusromantilise kavaga, kuid meie repertuaar läbi terve hooaja on olnud väga Eesti muusika keskne ja seda kindlasti ajendatuna Eesti 100. sünnipäevast», ütleb kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi. «Lisaks kontsertidele Eestis esinesime paljudes olulistes kultuurikeskustes Euroopas, kus kavas oli läbilõige parimast meie muusikas, klassikutest noorema generatsioonini – Arvo Pärt, Veljo Tormis, Cyrillus Kreek, Tõnu Kõrvits, Galina Grigorjeva, Ülo Krigul jt.»