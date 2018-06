California noorte talentide orkester esineb Eestis

Oma 66-aastase ajaloo jooksul rohkem kui 20 riigis esinenud kollektiiv toob külakostiks kaasa energiast pulbitseva kava, mille keskmes on 20. sajandi Ameerika muusika suurkujude George Gershwini, Aaron Coplandi ja Leonard Bernsteini teosed.

California Noorte Sümfooniaorkester koosneb 8–18-aastastest kooliõpilastest, keda Eestisse saabub ühtekokku 80. Orkestrit juhatab maestro Leo Eylar, kes on ka rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja. Klaverisolistina astub kontsertidel üles 15-aastane talent Parker Van Ostrand. 4-aastaselt klaveri taha istunud noormees on juba võitnud hulga auhindu konkurssidelt ja andnud menukaid soolokontserte välismaal. Eesti kontserdid on osa orkestri turneest, mis hõlmab Baltikumi ja Skandinaaviat.