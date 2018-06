ERR kuulutab taas välja konkursi uute portreefilmide tootmiseks

Juba kolmandat korda toimuva konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud uusi dokumentaalfilme, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi, ühiskonnaelu mõtestajad. Projekt soovib väärtustada eelkõige neid, kelle looming või tegevus on jätnud Eesti ühiskonda tunnetatava jälje ning kelle saavutusi omas valdkonnas võib lugeda märgilisteks. Film võib kirjeldada peategelase eluloo tähtsamaid sündmusi ning olla arhiivile ja intervjuudele toetuv, kuid oodatud on ka mängulisemad vormilahendused. Portreerida võib nii täies elujõus, juba tagasivaatavat kui ka lahkunud inimest.

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe sõnul on eelmised ideekorjed pakkunud mitmekesise ning inspireeriva valiku. Esimese hooaja filmid Dolores Hoffmannist, Freddy Grenzmannist ja Kalju Komissarovist esilinastusid sel kevadel, filmid Rein Maranist, Tõnu Kõrvitsast ja Vello Salost jõuavad ekraanile sügisel ning kuus järgmist portreed on tootmisjärgus ja neid saavad televaatajad näha 2019. aastal. «Erinevate autorite pilk toob lisaks portreteeritavate elu ja loomingu kaardistamisele kaasa erilise lähenemisnurga, mis aitab neid inimestena paremini tundma õppida,» lisas Tõemäe.

Eesti Filmi Instituudi eksperdi Kaarel Kuurmaa hinnangul on kaks esimest portreefilmide konkurssi selgelt kinnitanud, et Eestis on palju oma valdkonna tipptegijaid, kelle elu jäädvustamine on vajalik nii meie kultuuri- kui ka mõtteloo seisukohalt.