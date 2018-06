EKA uues majas on probleeme «kunstnikest» ehitajatega

«Kõik küsivad, kas seinad jäävadki sellised. Jah, need jäävad selliseks,» kommenteeris EKA haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar. Kunstiakadeemia uus maja koosneb neljast hoonest, millest kõige vanem on arhitekt Eugen Habermanni projekti järgi 1932. aastal ehitatud maja. Kuigi kõnealune hoone läbib täieliku rekonstrueerimise, otsustasid arhitektid jätta seinad just täpselt selliseks, nagu need alati olnud on. Kuna ehitajad on seevastu harjunud, et ka renoveeritud majade puhul pahteldatakse ja värvitakse seinad ära, kirjutavad nad valmis pindadele muretult markeritega enda märkmeid. «Sellepärast me võitleme nendega, et nad ei kritseldaks siin,» selgitas Tammsaar.