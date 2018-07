Haapsalus astub lavale maailmakuulus mõõganeelaja Alffredo

Rasmus ja Pontus on kaks täiesti tavalist väikelinna poissi, kes satuvad Rasmuse õde aidata püüdes hõbedavaraste jälile. Miks õde abi vajas ja mis varastega toimus, kuidas puutub siia koerake Lontu ja kes on mõõganeelaja Alfredo, seda kõike saabki näha Iloni Imedemaa suvelavastuses «Rasmus, Pontus ja Lontu».

Rasmuse osatäitja on Hans Matthias Kari, Pontust mängib Mattias Härm ning Lontu rollis on Brigita Eva Varrak. Imedemaa õue muudab Västanviki linnakeseks kunstnik Kamilla Kase. Olustikule sobiva helitausta loob Haapsalu muusik Arno Suislep.

Lavastaja Eva Kalbuse sõnul on seda Astrid Lindgreni lugu Eesti lavadel mängitud vähe, kuigi raamatu iga lehekülg väärib ka teatris esitamist. «Iloni Imedemaa on väga sobiv paik selle loo jutustamiseks. Mis võiks olla lindgrenlikum kui roheline sisehoov suvises Haapsalus! Tegelased ja nendevahelised suhted hakkavad siin iseenesest elama. Lisades veel armastatud kirjaniku jutustamise soojuse, muhedad dialoogid, põneva süžee ja inimlikud väärtused – sõpruse, armastuse, lojaalsuse, on terviktulemus kindlasti vaatamist väärt.»