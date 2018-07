NSVLiga jäetake hüvasti filmi kaudu

Režissöör Lauri Randla on saanud Soomes Aalto/ELO filmikoolist bakalaureuse- ja magistrikraadi filminduses. Tema senine filmograafia sisaldab mitmeid lühifilme: «Vangistus» (The Imprisonment, 2008, 22 min), «Selle päevani» (Until this day, 2009, 8 min), «Vang» (The Convict, 2010, 28 min), «Tsoon» (The Zone, 2011, 23 min), film pälvis hõbekera Camerimage'i filmifestivalil Poolas ja esimese auhinna Reikäreuna filmifestivalil Soomes; «Ma vihkan armastust sinu vastu» (I hate to love you, 2013, 20 min) ning «Mausoleum» (2016, 26 min). Viimati mainitud film on pälvinud kaheksa rahvusvahelist auhinda: 2016 Toronto lühifilmide festivalil parima välismaise filmi auhinna, festivalil «ShortCuts Bucharest» Rumeenias publikuauhinna, festivalil «Scanoramas» Vilniuses parima filmi tiitli, festivalil «Accolade Global Film» eriauhinna, filmifestivalil «Mumbai Short» žürii eriauhinna ja tänavu Lillehammeri filmifestivalil «Amandus» auhinna helilahenduse eest.