Klaaspärlimäng: tulemas klassikapunk ja tõeline «Carmina Buarana»

Sel korral on festivalil palju «tagasi juurte juurde» minekut: kaheksast riigist pärit artistide seas esitavad mitmed nii Eesti kui Põhjamaade vanamuusikat. Osalejate seas on mitmeid Eesti oma ala tippe nagu klaverivirtuoos Age Juurikas, kitarritipp Jaak Sooäär jpt. Harva täiskoosseisus esinev Arsise kellade kooslus ning äsja muusikaorbiiti tõusnud Kristjan Kannukene on samuti festivali kavas.