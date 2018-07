Algavad uue Eesti-Armeenia komöödiafilmi võtted

Tegemist on uue Eesti ja Armeenia koostöö mängufilmiga, mille peaosades astuvad üles emapuhkuse järel esimest filmirolli tegev Saara Kadak ning Armeenia päritolu Armen Arushanjan. Uue mängufilmi võtted leiavad aset juulis Eestis ning septembris Armeenias. Lisaks säravale Eesti näitlejannale teevad filmis kaasa ka armastatud kodumaised koomikud Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan, kes kehastuvad politseinikeks.

«Lõbusa perekonna» lugu saab alguse, kui selgub, et Arturi (Armen Arushanjan) perele kuuluv väike veinivabrik Armeenias on pankroti äärel ja viimane lootus on suur Skandinaavia tellimus. Pärast eestlasest veinikriitiku hävitavat arvustust öeldakse tellimus üles ja Artur otsustab sõita Eestisse arveid klaarima. Alguse saab ootamatute pöörete ja sehkelduste jada, mis kulmineerub armeenlaste ja eestlaste temperamentide kokkupõrkega.